Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl eines Katalysator/ Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

(Echte) In der Zeit von Mittwoch, 03. März 2021 bis Donnerstag, 04. März 2021 kam es in Echte zu dem Diebstahl eins Katalysators. Dieser wurde aus einem Pkw, VW Polo, welcher in der Straße "Am Bahnhof" geparkt war, ausgebaut. Sollte jemand in den Abend- oder Nachtstunden des vergangenen Mittwochs oder im Laufe des Donnerstags Beobachtungen gemacht haben, wird er gebeten, diese der Polizei Bad Gandersheim unter 05382/91920-0 mitzuteilen.

