Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl eines Zwillingswagen/ Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

(Bad Gandersheim) Am Donnerstag, 04. März 2021 kam es zur Mittagszeit im Gandersheimer Ortsteil Harriehausen zu dem Diebstahl eines Zwillingskinderwagens. Nach einem Spaziergang wurde dieser Im Bleekenweg vor einem Wohnhaus abgestellt. Gegen 14:00 Uhr wurde dann der Diebstahl bemerkt. An dem Zwillingskinderwagen befand sich zudem noch eine Handtasche. Der Kinderwagen hat ein gräuliches Gestell und eine bräunliche Polsterung mit blau-grau-orangen Streifen. Wer Hinweise zu dem Verbleib des Zwillingskinderwagens oder dem/den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bad Gandersheim unter 05382/91920-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell