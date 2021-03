Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Corona-Verstoß

Uslar (ots)

(He)- Am Freitag, den 05.03.2021, gegen 21:55 Uhr, überprüften Polizeibeamte des Polizeikommissariates Uslar einen möglichen Verstoß gegen die aktuell geltende Corona-Verordnung in der Innenstadt von Uslar. Bei dieser Überprüfung an der Einsatzörtlichkeit stellten die eingesetzten Beamten in einer Garage eines Hinterhofes sieben Personen fest, welche aus sieben unterschiedlichen Haushalten stammten. Diese Zusammenkunft wurde durch die Beamten aufgelöst. Gegen jeden Einzelnen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gemäß der Corona-Verordnung eingeleitet.

