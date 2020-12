Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos- Beschädigung, Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag 17:00 Uhr und Sonntagmittag 13:00 Uhr eine Tür einer Autohauswerkstatt in der Hauptstraße eingetreten. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es weder zu einem Diebstahlschaden noch zu einem Eindringen in die Werkstatt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden unter der Telefonnummer: 07221 680-0 in Verbindung zu setzen.

