Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zigaretten aus Supermarkt gestohlen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Unbekannte Täter suchten am gestrigen Tag, 05.08.2021, zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr, den Zufahrtsbereich eines Lebensmittelgeschäftes in der Ernst-Morsch-Straße in Hildesheim auf, öffneten gewaltsam ein Fenster und kletterten in die Filiale. Anschließend rissen sie ein Vorhängeschloss von einem Schrank ab und entwendeten diverse Zigarettenpackungen.

Zeugen, die in dem oben genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen getätigt haben, mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell