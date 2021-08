Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbrüche, Verkehrsunfälle, Widerstand und Körperverletzung

Aalen (ots)

Mainhardt: Unfallflucht

Eine 61-jährige Opel-Fahrerin war am Sonntagvormittag gegen 10 Uhr auf der B14 von Schwäbisch Hall in Richtung Mainhardt. Dabei wurde sie trotz Gegenverkehrs von einem anderen Verkehrsteilnehmer überholt. Sowohl die 61-Jährige als auch der Gegenverkehr bremsten sofort ab, dennoch kam es während des Überholvorganges zu einem Zusammenstoß zwischen der Opel-Fahrerin und dem Überholenden. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Der überholende Verkehrsteilnehmer soll mit einem schwarzen Fiat Tipo unterwegs gewesen sein. Das Fahrzeug hatte einen auffälligen Aufkleber auf der Heckscheibe. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Ilshofen: Heuballen beschädigen Fahrzeuge

Am Samstagabend gegen 21:00 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit seinem landwirtschaftlichen Gespann die Schützenstraße. Dabei hatte er Heuballen auf seinem Anhänger geladen. Diese machten sich im Bereich einer Linkskurve aufgrund der mangelnden Ladungssicherung selbstständig und fielen auf drei Fahrzeuge, welche am rechten Fahrbahnrand geparkt waren. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 11 000 Euro.

Schwäbisch Hall: Mann mit Bierflasche geschlagen

Zwei Zeugen beobachteten am Samstagnacht gegen 24 Uhr einen Streit zwischen einem 31-jährigen Mann und einem 56-jährigen Mann in der Langen Straße. Infolge dieses Streits schlug der 31-Jährige den 56-Jährigen mit einer Bierflasche und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Die beiden Zeugen verständigten daraufhin die Polizei. Im Zuge einer sofort durchgeführten Fahndung konnte der 31-Jährige Mann festgestellt werden. Der 56-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen zur Sache aufgenommen.

Schwäbisch Hall: Polizeibeamte angegangen

Am Samstagnachmittag gegen 17:15 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein 55-jähriger Mann in seiner Wohnung im Reifenhof randaliert. Beim Eintreffen der Polizei hatte sich der Mann bereits in seiner Wohnung verbarrikadiert und drohte den Beamten Gewalt an. Der 55-Jährige Mann im psychischen Ausnahmezustand konnte durch den Einsatz mehrerer Polizeistreifen festgenommen werden. Hiergegen leistete er massiven Widerstand und schlug mit einem Hammer in Richtung der Polizeibeamten. Er wurde in der Folge in eine psychiatrische Klinik verbracht.

Blaufelden: Einbruch in Bürogebäude

Unbekannte verschafften sich zwischen Freitag, 16:30 Uhr und Samstag, 11:00 Uhr Zutritt zu einem Bürogebäude in der Rudolf-Diesel-Straße. Im Gebäudeinneren brachen sie zwei weitere Türen auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Augenscheinlich wurde nichts entwendet, es entstand jedoch Sachschaden.

Die Polizei Blaufelden bittet unter Telefon 07953 925010 um Zeugenhinweise.

Wallhausen: Einbruch in ehemaligen Kiosk

Zwischen Freitag, 23:00 Uhr und Samstag, 11:30 Uhr verschaffte sich unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einem ehemaligen Kiosk in der Straße Am Erlensee. Entwendet haben die Einbrecher scheinbar nichts.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0-

Blaufelden: Einbruch in Fitness-Studio

Bei einem Einbruch in ein Fitness-Studio in der Kaiserstraße am Samstag kurz nach 2:00 Uhr drangen Unbekannte in den Innenraum der Sportstätte. Dort brachen sie einen Snackautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld, sowie einige Snacks.

Die Polizei Blaufelden bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07953 925010.

Crailsheim: Unfall an Kreuzung

Ein 32-jähriger Volvo-Fahrer befuhr am Sonntagabend gegen 20:30 Uhr die Werner-von-Siemens-Straße. An der Einmündung zur Peter-Henlein-Straße nahm er einem 42-jährigen VW-Fahrer die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 11.00 Euro.

Ilshofen: Bikerin stürzt aufgrund von Wespe

Eine 20 Jahre alte Bikerin war mit ihrer ThaiHonda-Maschine am Samstag kurz vor 11:00 Uhr auf der L 2218 von Ilshofen kommend in Richtung Crailsheim unterwegs. Kurz nach der Abzweigung Eckartshausen bemerkte die junge Fahrerin unterihrem Helmvisier nach eigenen Angaben eine Wespe. Unmittelbar vor einer Linkskurve verlor sie daher die Kontrolle über ihr Motorrad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei dem Sturz wurde die junge Frau glücklicherweise nur leicht verletzt. Sie hatte entsprechende Schutzkleidung getragen. An dem Motorrad entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro.

