Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht auf der Frauenstraße

Ahaus (ots)

Angefahren hat ein Unbekannter einen grauen Ford in Ahaus und dabei einen Schaden von circa 1.500 Euro angerichtet. Zu dem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz in einer Sackgasse der Frauenstraße kam es zwischen Mittwoch, 12.00 Uhr, und Donnerstag, 17.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

