Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung, Feuer an Mähdrescher, Unfälle, Einbruch

Aalen (ots)

Ellwangen: Heckscheibe beschädigt

Rund 500 Euro Sachschaden verursachte ein Unbekannter, als er zwischen Freitagabend, 21 Uhr und Sonntagabend, 19 Uhr ein Loch in die Heckscheibe eines Pkw VW Polo schlug, der in dieser Zeit im Kolpingweg abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Ellwangen: Unfallflucht

Zwischen Freitagabend, 19 Uhr und Samstagmittag, 13.30 Uhr beschädigte ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker einen Pkw VW Golf, der in der Rostocker Straße geparkt war. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 3000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Unterschneidheim: Brennender Mähdrescher

Auf rund 5000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der beim Brand eines Mähdreschers am Samstagnachmittag entstand. Das landwirtschaftliche Fahrzeug war auf einem Feld zwischen Itzlingen und Wössingen im Einsatz, wo es vermutlich durch eine technische Ursache zu dem Feuer kam. Der Brand wurde durch die Freiwilligen Feuerwehren Bopfingen, Kerkingen und Baldern, die mit insgesamt 51 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen im Einsatz waren, gelöscht.

Schwäbisch Gmünd-Straßdorf: Radfahrerin leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich eine 41 Jahre alte Radfahrerin bei einem Sturz am Sonntagmittag zu. Gegen 14 Uhr befuhr sie die Straßdorfer Bahntrasse in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd. Aus Unachtsamkeit berührten sich der Lenker ihres Mountainbikes und der Lenker eines weiteren Radfahrers, wodurch die 41-Jährige zu Boden stürzte. Sie wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Schwäbisch Gmünd-Großdeinbach: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte zwischen Samstagabend, 22.30 Uhr und Sonntagmorgen, 9 Uhr einen Sachschaden von rund 2500 Euro, als er einen Pkw Nissan beschädigte, der im Fliederweg abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch

In einem Mehrfamilienhaus in der Rinderbacher Gasse trat ein Dieb am Samstag zwischen 10.30 Uhr und 18.45 Uhr die Türe einer Wohnung ein und entwendete anschließend Bargeld. Hinweise auf den Täter bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell