Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Ellwangen - Schwächeanfall für zu Verkehrsunfall

Am Samstag gegen 14:15 Uhr fuhr ein 60-Jähriger mit seinem PKW VW Golf auf der Landesstraße 1060 von Rattstadt in Richtung Ellwangen. Auf Höhe der Abzweigung nach Schönenberg erlitt er einen Schwächeanfall und kam in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrspur. Dort stieß er frontal mit dem entgegenkommenden PKW Toyota einer 54-Jährigen zusammen. Durch den Unfall erlitten beide Fahrzeugführer schwere Verletzungen und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 27.000 Euro.

