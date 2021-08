Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Stromverteiler gestohlen/ Pkw-Scheibe eingeschlagen/ Türöffner ausgebaut

Iserlohn (ots)

Zwischen Mittwochmorgen und Montagnachmittag wurden von der Baustelle der ehemaligen Realschule am Bömbergring mehrere neuwertige Stromverteilerkästen gestohlen. Die Anlagen standen in einer Garage.

Am Steinhügel wurde zwischen Sonntagmittag und Montagvormittag die rechte Seitenscheibe eines blauen Opel Astra eingeschlagen.

In den vergangenen Wochen wurden Auf dem Winkel diverse Haustüren beschädigt. In drei Fällen wurden Türöffner ausgebaut und gestohlen. In einem Fall lag der ausgebaute Türöffner später im Hausflur.

In allen drei Fällen bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris)

