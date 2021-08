Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Baucontainer geknackt

Plettenberg (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag versucht "Unterm Knebel" in einen Baucontainer einzudringen. Sie machten zwar keine Beute, hinterließen jedoch Sachschaden. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Plettenberg unter 02391/9199-0 entgegen. (dill)

