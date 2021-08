Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kinderfahrrad gestohlen

Letmathe (ots)

Ein Vater hat am Samstagnachmittag das Fahrrad ihrer Tochter vor einem Mehrfamilienhaus am Hellweg an einen Zaun angeschlossen. Als er das Fahrrad am Abend hereinholen wollte, war es verschwunden. Am Zaun hing nur noch das Kabelschloss. Es handelt sich um ein rosafarbenes Rad mit lila Verzierungen, Fahrradkorb auf dem Gepäckträger und in Silber nachlackierter Lenkstange. (cris)

