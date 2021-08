Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit Cityrollern durch den DriveIn

Hemer (ots)

Zwei Männer wollten am Sonntagnachmittag mit Cityrollern durch einen DriveIn-Bereich eines Schnellrestaurants an der Bahnhofstraße fahren. Ein Mitarbeiter erklärte ihnen, dass das nicht gestattet sei. Weil sie keinen Mundschutz dabei hatten, um in das Schnellrestaurant zu gehen, überreichte ihnen der Mitarbeiter Masken. Darauf begann einer der Kunden, den Mitarbeiter zu beschimpfen und zu beleidigen. Als der Mitarbeiter die Männer bat, das Lokal zu verlassen, schubsten sie ihn zur Seite und packten ihn am Arm. Dabei fiel die Brille des Mitarbeiters zu Boden. Als mehrere Gäste eingriffen, verschwanden die Unbekannten. Beide Männer trugen Hawaii-Hemden (bunt bzw. blau). Sie sind ca. 1,90 bzw. 1,75 Meter groß. Der größere der beiden hat blaue Augen, der kleinere einen dunklen Bart und eine Afro-Frisur. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die Polizei ermittelt wegen Beleidigung und einfacher Körperverletzung und bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. (cris)

