Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zwei Sachbeschädigungen durch Brände

Schlägerei

Roller- und E-Bike-Diebstahl

Drogen sichergestellt

Lüdenscheid (ots)

Sonntagmorgen brannte ein Kinderwagen, den Anwohner vor einem Haus in der Winkhauser Straße abgestellt hatten. Die Einsatzkräfte wurden gegen 8.30 Uhr alarmiert. Gegen 17.30 Uhr setzten unbekannte Täter einen Papiercontainer an der Freiherr-vom-Stein-Straße in Brand. In beiden Fällen führte die Feuerwehr Löscharbeiten durch. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Hinweise zu den Tätern nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (dill)

Zwischen zwei Personengruppen soll es Samstag, 3.20 Uhr, zu einer Schlägerei auf dem Rathausplatz gekommen sein. Zwei Lüdenscheider (32 und 34) wurden leicht verletzt und erschienen kurze Zeit später auf der Polizeiwache zur Anzeigenerstattung. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unbekannt. Es liegen Hinweise auf die Identität der Täter vor. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. (dill)

Diebe haben zwischen Sonntag, 21 Uhr, und Montag, 1.30 Uhr, am Breitenfeld einen schwarzen Yamaha Roller mit dem Kennzeichen 601VWG geklaut. Am Wauerthang verschwanden vermutlich am frühen Samstagmorgen zwei E-Bikes aus einem Gartenschuppen. Vermisst werden ein grau/schwarzes Bulls Six 50 Evo 3 XXL sowie ein schwarzes Haibike Sduro Full Seven 2.T.G.O. Wer kann Angaben zum Verbleib der Fahrzeuge machen? Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen. (dill)

Zeugen meldeten Samstagnachmittag verdächtige Jugendliche auf dem Spielplatz Kluser Straße. Die Gruppe habe etwas ins Gebüsch geworfen und konsumiere augenscheinlich Drogen. Als die Polizei eintraf, rannte ein ca. 25 Jahre alter Mann mit Glatze, schwarzer Hose und schwarzem Shirt weg. Bei einer 18-jährigen Lüdenscheiderin fanden die Beamten Cannabis. Die Absuche des Umfelds führte weiteres Cannabis im Gebüsch zu Tage, dessen Eigentümer bisher nicht bekannt ist. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen. (dill)

Eine Bank hat in der vergangenen Woche einen 84-jährigen Lüdenscheider vor einem teuren Fehler bewahrt: Der Senior wollte mehrere hundert Euro auf ein griechisches Konto überweisen. Die Bank stoppte die Überweisung und hakte bei ihrem Kunden nach, um einen Betrug auszuschließen. Die Banker hatten den richtigen Riecher: Der Senior war der Zahlungsaufforderung eines angeblichen Inkasso-"Dienstleisters" gefolgt, der angebliche Lotterieschulden eintreiben wollte. Der Senior erstattete am Samstag Anzeige bei der Polizei wegen eines versuchten Betrugs. Die Polizei warnt ausdrücklich vor diesen "Mahnschreiben". Empfänger sollten Forderungen unbedingt prüfen und im Zweifel Rat beim Verbraucherschutz suchen sowie Anzeige erstatten. (cris)

