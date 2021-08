Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch

Altena (ots)

Bewohner eines Hauses an der Iserlohner Straße entdeckten am Sonntagabend gegen 19 Uhr Hebelspuren an einem Fenster im Erdgeschoss, die am Abend zuvor noch nicht vorhanden waren. Er erstattete Anzeige wegen des Verdachts eines versuchten Einbruchs. (cris)

