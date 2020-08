Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum- Unfallflucht/ Rollerfahrer gestürzt

Issum-Sevelen (ots)

Ein 60 Jahre alter Rollerfahrer fuhr am Montag gegen 19.00 Uhr die Antoniusstraße in Richtung Hoerstgener Straße entlang, als ein vermutlich schwarzer Golf von der Büllenstraße auf die Antonisstraße einbog und seine Fahrt ebenfalls in Richtung Hoerstgener Straße fortsetzte. Nur durch eine abrupte Bremsung und ein Ausweichen auf den rechten Gehweg konnte der Rollerfahrer einen Zusammenstoß mit dem PKW verhindern. Der 60-Jährige kam aber zu Fall und verletzte sich leicht. Der PKW verließ die Unfallstelle ohne sich um den Verletzten und den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Geldern sucht nun Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Auto geben können. Sie sollen sich unter Telefon 02831 1250 melden. (as)

