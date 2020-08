Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: PKW-Diebstahl/ Schwarzer BMW X6 mit polnischen Kennzeichen BI3006X entwendet

Straelen-Herongen (ots)

Ein schwarzer BMW X6 wurde in der Zeit vom 28. Juli bis zum 03. August 2020 von der Grundstückseinfahrt eines Doppelhaushälfte an der Beekerstraße entwendete. Der fast 11 Jahre alte BMW war ordnungsgemäß verschlossen und führt das polnische Kennzeichen BI3006X. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (as)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell