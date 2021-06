POL-OF: * Wer sah den Exhibitionisten? * Mann wird angefahren und flüchtet * Polizei stoppte gefährliches Gespann auf der Autobahn *

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Wer sah den Exhibitionisten? * Mann wird angefahren und flüchtet * Polizei stoppte gefährliches Gespann auf der Autobahn

Offenbach

Bereich Offenbach

1. Wer sah den Exhibitionisten? - Offenbach am Main

(as) Am Mittwochmorgen, den 26.05.2021, gegen 8 Uhr, waren zwei Fußgängerinnen zwischen Bettinastraße und Taunusstraße unterwegs, als sich ihnen ein schlanker Mann mit kurzen dunklen Haaren auf dem Gehweg zwischen Bettinastraße 21 und Taunusstraße näherte. Er wurde vom Alter her weder als jugendlich, noch auffallend alt beschrieben. Er stellte sich dann zunächst vor die beiden, öffnete seine Hose und entblößte sich. Anschließend flüchtete der Mann, der mit blauer Jeans, grüner Jacke und schwarzen Nike-Schuhen bekleidet war und einen Oberlippenbart trug, in unbekannte Richtung. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Mann wird angefahren und flüchtet - Offenbach am Main

(as) Die Polizei ermittelt derzeit wegen einer Unfallflucht, die sich am Montagabend ereignet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 37-jähriger Mann mit seinem silbernen VW Passat gegen 19 Uhr auf der Mainstraße unterwegs. Etwa 80 Meter vor der Ampel an der Mainstraße/Ecke Schloßstraße trat von links zwischen den Fahrzeugen ein Fußgänger auf die Fahrbahn, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten. Hierbei wurde er von dem 37-Jährigen erfasst. Dieser stoppte sofort am Fahrbahnrand und alarmierte Polizei und Rettungsdienst. Völlig unverhofft sprang der Fußgänger, welcher nicht näher beschrieben werden kann mit den Worten, er wolle keine Polizei und alles sei in Ordnung auf und entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Durch den Aufprall wurde die Motorhaube, die Windschutzscheibe und der rechte Außenspiegel des Passat beschädigt. Der Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Es ist davon auszugehen, dass sich der Mann bei dem Aufprall verletzt hat. Die Verkehrsunfallfluchtgruppe hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

3. Feuer in der Friedensstraße - Kripo bittet um Hinweise - Dietzenbach

(aa) Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr rückten am frühen Dienstag zu einem Feuer in der Friedensstraße aus. Gegen 2.20 Uhr brannte der Briefkasten und das Holztor zu einem Einfamilienhausgrundstück. Der Schaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Die Kripo Offenbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

4. Festnahmen dank Anwohnerin - Dietzenbach

(aa) Polizeibeamte nahmen am frühen Dienstag im Theodor-Heuss-Ring zwei mutmaßliche Einbrecher vorläufig fest. Ermöglicht hat dies eine aufmerksame Zeugin. Die Anwohnerin hatte um kurz nach 3 Uhr "verdächtige Geräusche" gehört, einen Einbruch in ein dortiges Geschäft vermutet und sofort die Polizei angerufen. Die ersten Streifen nahmen kurz darauf vor dem Geschäft einen 20-Jährigen und hinten im Garten einen 18-Jährigen, der sich in einer Hecke versteckt haben soll, fest. Es wurde versucht, sowohl an der Eingangstür als auch im rückwärtigen Terrassenbereich in den Laden einzubrechen. Die Verdächtigen aus Dietzenbach verbrachten den Rest der Nacht im Gewahrsam. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat 35 in Offenbach. Im Laufe des Dienstags wird entschieden, ob die Beschuldigten entlassen werden.

5. Auto brannte auf der Straße - Mainhausen/Mainflingen

(aa) In der Friedhofstraße brannte am späten Montag, kurz vor Mitternacht, ein in Höhe der Hausnummer 1 geparkter Skoda Octavia vollständig aus. Dabei griffen die Flammen auf zwei Hausfassaden über und beschädigten teilweise die Fenster und Giebel. Zudem wurde ein Holzzaun beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Main-Kinzig-Kreis

1. Polizei stoppte gefährliches Gespann auf der Autobahn - Gemarkung Gelnhausen

(aa) Autobahnpolizisten zogen am Freitagmorgen ein Lastwagengespann von der Autobahn 66, das mit offener und abgerissener Deckenplane sowie mit einer nicht mehr zu verschließenden Hecktür unterwegs war. Die Beamten stoppten den Transporter samt Anhänger kurz vor Gelnhausen-West. Auf der sandbedeckten und ölverschmierten Ladefläche stand ein etwa 12-Tonnen schwerer Laster, der lediglich durch zwei Unterlegkeile an der Hinterachse "gesichert" war. Die Gefahr, dass der Laster durch die offene Hecktür auf die Fahrbahn stürzen könnte, war groß. Die anschließende Untersuchung beim TÜV Gelnhausen erbrachte außerdem, dass die Bremsen in einem verkehrsgefährdenden Zustand waren. Das Gespann wurde an die Kette gelegt. Der Fahrer aus Nord-Mazedonien hinterlegte nicht nur eine Sicherheitsleistung von 529 Euro. Er musste auch einen Tieflader samt Umladung mit Kran für den Lkw, der in den Kosovo transportiert werden sollte, organisieren und vor allem auch als Alleinunternehmer finanzieren.

2. Autofahrer kann sich nicht mehr befreien - Autobahn 66 / Rodenbach

(neu) Bei dem schweren Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der Autobahn 66 bei Rodenbach ist ein Autofahrer aus dem Main-Kinzig-Kreis ums Leben gekommen. Gegen 7.10 Uhr kollidierte ein Sattelzug, der im vierspurigen Bereich in Richtung Hanau unterwegs war, mit vorausfahrenden Fahrzeugen, die wegen eines Staus abgebremst hatten. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der mit Schotter beladene 40-Tonner auf der Autobahn 66 unterwegs und wollte nach links auf die parallel verlaufende Autobahn 45 wechseln. In diesem Moment soll sich ein Stau gebildet haben, dem der LKW-Fahrer nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte. Zwei Personenwagen fingen nach dem Aufprall sofort Feuer. Der Fahrer eines Jetta wurde in seinem Wagen offensichtlich eingeklemmt und konnte sich nicht mehr befreien. Bislang steht seine Identität noch nicht eindeutig fest; er stammt vermutlich aus dem Main-Kinzig-Kreis. Die Fahrerin des anderen Wagens konnte ihr Fahrzeug noch rechtzeitig verlassen. Alle anderen Fahrer, darunter auch der mutmaßliche Unfallverursacher, kamen mit teils schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Die Staatsanwaltschaft Hanau ordnete die Sicherstellung aller beteiligten Fahrzeuge an und beauftragte einen Sachverständigen mit der Unfallrekonstruktion. Hierfür wurde auch ein Polizeihubschrauber angefordert, der Luftaufnahmen der Unfallstelle machte. Der Sachschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt. Gegen 14.50 Uhr konnte zumindest eine Fahrspur wieder freigegeben werden.

3. Wer sah den Raub auf dem Bahnsteig? - Bad Soden-Salmünster

(aa) Ein etwa 25 Jahre alter und 1,75 Meter großer Räuber überfiel am Mittwochmorgen am Bahnhof (Bahnhofstraße) einen Passanten. Dieser stand gegen 9.15 Uhr auf dem Bahnsteig, als der Täter seine Wertsachen verlangte. Es entstand ein Handgemenge, bei dem das Opfer leicht verletzt wurde. Der Täter raubte das Portemonnaie, entnahm das Geld und rannte davon. Der Unbekannte hatte dunkle schulterlange gelockte Haare, trug einen hellen Parka und schwarze Jeans. Er sprach gebrochen Deutsch. Die Kripo Gelnhausen ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 06051 827-0 zu erreichen.

