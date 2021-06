Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Vorabmeldung zum Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, den 01.06.2021

Offenbach (ots)

Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 66 / Rodenbach

(neu) Nach einem schweren Verkehrsunfall auf den parallel verlaufenden Autobahnen 66 und 45 ist die Autobahn zwischen dem Langenselbolder Dreieck und dem Hanauer Kreuz derzeit in Richtung Frankfurt voll gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll gegen 7.10 Uhr ein Lastkraftwagen in das Ende eines Staus gefahren sein. Zwei beteiligte Fahrzeuge fingen daraufhin zu brennen an.

Weitere Informationen zum Unfall liegen derzeit noch nicht vor. Polizei und Feuerwehr sind mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Zudem wurde bereits ein Rettungshubschrauber angefordert.

Es wird mit einer länger andauernden Vollsperrung gerechnet. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Offenbach, 01.06.2021, Pressestelle, Rudi Neu

