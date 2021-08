Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Stand: 14.08.2021, 11:15 Uhr - 2 Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Crailsheim - Motorradfahrer die Vorfahrt genommen

Am Freitag gegen 19:50 Uhr wollte eine 18 Jahre alte Lenkerin eines Minis in Crailsheim von der Oberen Dorfstraße nach links in die Kirchberger Straße einbiegen. Hierbei übersieht sie einen 54 Jahre alten Fahrer eines BMW-Motorrades, der gerade auf der Kirchberger Straße fuhr. Bei dem Folgenden Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Auch die Unfallverursacherin zog sich leichte Verletzungen zu. Bei dem Unfall kam es zu einem Sachschaden von ca. 8.000 Euro.

Kreßberg - Motorradfahrer mit Wildsau zusammengestoßen

Am Freitagnacht, kurz vor Mitternacht befuhr ein 17 Jahre alter Motorradfahrer mit seiner Aprilia die L1010 von Bergertshofen kommend in Richtung Gumpenweiler, als ihm eine Wildsau direkt vor das Motorrad lief. Bei dem Zusammenstoß kam der Motorradfahrer zu Fall und verletzte sich hierbei schwer und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

