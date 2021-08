Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall in Iggingen

Aalen (ots)

Iggingen: Mit Pkw Mauer umgefahren

Am Samstag gegen 02:10 Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit seinem Ford Fiesta die Leinzeller Straße von Iggingen kommend in Richtung Leinzell. Kurz vor dem Ortsausgang war er mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs und musste einem kleinen Tier ausweichen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam über die Gegenfahrbahn nach links von der Straße ab. Er stieß gegen ein geparktes Fahrzeug, durchbrach eine Steinmauer, überfuhr ein Gewächshaus und kam an einer Hauswand zum Stehen. Durch Steine, die aus der Mauer aufgeschleudert worden waren, wurden einige Fenster und die Fassade des Wohnhauses beschädigt. Der Gesamtschaden wird laut ersten Schätzungen auf ca. 30.000 EUR beziffert. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Sein Auto musste durch einen Abschleppdienst aus dem Garten gezogen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell