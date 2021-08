Polizeipräsidium Aalen

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen nach einer Serie von etwa 30 Münzgeldautomatenaufbrüchen in Baden-Württemberg und Bayern wurde ein 41-jähriger Mann aus Stuttgart als Tatverdächtiger ermittelt. Im Rahmen eines anderen Ermittlungsverfahrens gegen den Mann wurde dessen Wohnung am Donnerstag durch Beamte der Polizeipräsidien Reutlingen und Stuttgart durchsucht. Hierbei konnten mehrere Taschen und Koffer mit Münzgeld aufgefunden werden. Unter anderem soll der Mann auch für den Automatenaufbruch am 17.07.2021 in Backnang verantwortlich sein (Pressemeldung siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/4973075). Der Tatverdächtige wurde am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart durch Beamte der Waiblinger Kriminalpolizei beim Amtsgericht Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

