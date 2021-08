Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall auf Autobahn

Aalen (ots)

Rainau/BAB7: Zu flott unterwegs

Bei starkem Regen war am Freitagmorgen ein 35-jähriger Mercedes-Fahrer zu flott unterwegs. Er befuhr gegen 7 Uhr die Strecke zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Ellwangen und kam hierbei zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen die rechten Schutzplanken und im weiteren Verlauf gegen die Mittelschutzplanken. An diesen entstand Schaden von etwa 3000 Euro. Der Schaden am Mercedes wird auf 20000 Euro geschätzt.

