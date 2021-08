Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Radfahrerin nach Unfall geflüchtet, BMX-Rad entwendet & Mülltonnen in Brand gesetzt

Aalen (ots)

Weinstadt: Radfahrerin nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Waiblingen sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 13:10 Uhr im Kreisverkehr Schorndorfer Straße / Kalkofenstraße / Strümpfelbacher Straße. Eine bisher unbekannte Radfahrerin fuhr in den Kreisverkehr ein und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 41-jährigen VW-Fahrers, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Hierbei verletzte sich die Unfallverursacherin leicht, der Pkw wurde im Heckbereich beschädigt. Nach dem Unfall fuhr die Radfahrerin weiter, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Sie wird wie folgt beschrieben: etwa 55-60 Jahre alt, dunkelblonde Haare, ca. 165 cm groß, normale Statur. Zum Unfallzeitpunkt soll sie mit einem silber-schwarzen Mountainbike unterwegs gewesen sein. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Waiblingen: BMX-Rad entwendet

Besonders dreist hat sich ein bisher unbekannter Fahrraddieb am Donnerstagabend beim Stehlen eines BMX-Rades verhalten. Der ca. 20-jährige Dieb entwendete gegen 21:45 Uhr auf einem Parkplatz in der Jesistraße im Beisein des Besitzers das Fahrrad. Dieser hielt sich nur wenige Meter entfernt von seinem BMX-Rad auf, als der dreiste Dieb hinzukam, sich aufs Rad setzte und mit diesem in Richtung Innenstadt davonfuhr. Das schwarze Rad mit lila Felgen hat einen Wert von etwa 1000 Euro. Der Täter soll zum Tatzeitpunkt kurze beige Cargohosen und ein weißes T-Shirt getragen haben. Hinweise zum Verbleib des Rades oder zum Täter nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Schorndorf: Mülltonnen in Brand gesetzt

In der Nacht auf Freitag gegen 0:50 Uhr wurden mehrere brennende Mülltonnen im Stadtgebiet Schorndorf gemeldet. Von der Feuerwehr und der Polizei konnten letztlich im Bereich Wallstraße, Johann-Philipp-Palm-Straße und Lutherstraße insgesamt vier städtische Mülltonnen, die offensichtlich in Brand gesetzt wurden, festgestellt und gelöscht werden. Ob an diesen Sachschaden entstanden ist, ist bislang unklar. Hinweise auf die Täter werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

