Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210720.3 Lemkuhlen

Preetz: Zeugen nach Unfall mit E-Bike gesucht

Lehmkuhlen / Preetz (ots)

Am 05. Juli verletzte sich ein 53-jähriger E-Bike-Fahrer bei einem Unfall auf der Landstraße zwischen Falkendorf und Lepahn und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Aufgrund von Kopfverletzungen fehlen ihm die Erinnerungen an den Unfallhergang. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls, insbesondere den bislang unbekannten Ersthelfer der dem 53-Jährigen nach dem Sturz aufgeholfen hatte. Um 23:35 Uhr des 05. Juli befuhr der 53-Jährige die Landstraße von Falkendorf in Richtung Lepahn, als er auf Höhe einer dortigen Linkskurve einen Schlag von links verspürte, stürzte und das Bewusstsein verlor. Seine Erinnerungen setzen erst wieder ein, als ein Mann an ihn herantrat und ihm aufhalf. Aufgrund der Kopfverletzungen brachte ihn kurz darauf ein Rettungswagen in ein Krankenhaus. Ob der Mann alleine stürzte oder es unter der Beteiligung weiterer Personen oder Fahrzeuge zu einem Unfall kam, ist bislang nicht bekannt. Aus diesem Grund sucht die Polizei nach möglichen Zeuginnen oder Zeugen, die den Sturz des Mannes beobachtet haben. Insbesondere der Mann, welcher im aufhalf ist dabei von Interesse. Personen, die den Sturz beobachtet haben oder aber dem Mann nach dem Sturz aufgeholfen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Preetz unter 04342 / 10770 zu melden. Nina Otto

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell