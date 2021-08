Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Reifen zerstochen - Kripo und Staatsanwaltschaft prüfen mögliche strafbare Verhalten bei Demonstration - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: Betrunken mit E-Roller unterwegs

Die Waiblinger Polizei kontrollierte am Donnerstag kurz vor 2 Uhr den Fahrer eines E-Rollers in der Talstraße, weil an dem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Dabei wurde festgestellt, dass der 36-jährige Fahrzeugführer betrunken ist. Ein Test ergab über 1,4 Promille. Es wurde eine Blutuntersuchung veranlasst und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Winnenden: 9-jähriges Mädchen bei Unfall leicht verletzt

Ein 82-jähriger Skoda-Fahrer wollte am Donnerstag gegen 09.45 Uhr vorwärts von einem Parkplatz auf die Wallstraße einfahren. Hierbei übersah er zwei Kinder, die auf dem Gehweg mit ihren Rädern fuhren und stieß mit diesen zusammen. Hierbei wurde das 9-jährige Mädchen leicht verletzt. Der 8-jährige Junge blieb unversehrt.

Welzheim: Reifen zerstochen

Zwischen Montagabend und Dienstagvormittag wurde an einem in der Stuttgarter Straße stehendem Pkw Mitsubishi zwei Reifen zerstochen. Die Reparaturkosten belaufen sich nun auf über 300 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen wird nun von der Polizei Welzheim unter Tel. 07182/92810 erbeten.

Fellbach: Bei Auffahrunfall verletzt

Eine 29-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr am Donnerstagmorgen gegen 7.40 Uhr die Höhenstraße in Richtung Stuttgarter Straße, als sie vor einer dortigen Ampel infolge Unachtsamkeit auf einen Pkw Skoda auffuhr. Hierbei wurde die 49-jährige Skoda-Fahrerin leicht verletzt. Die Schäden an den Autos belaufen sich auf ca. 2500 Euro.

Backnang: Auto übersehen

6000 Euro ist die Schadensbilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 6.40 Uhr ereignete. Ein 49-jährger Skoda-Fahrer fuhr von einem Grundstück auf die Ludwig-Richter-Straße ein und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten Opel-Fahrer, der den Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte.

Urbach: Folgemeldung zum Polizeieinsatz anlässlich einer Demonstration

Wie bereits in einer Presseerklärung bekannt gegeben, wurde gegen einen 19-jährigen Teilnehmer der Gegendemonstration anlässlich der AfD-Wahlkampfveranstaltung am letzten Freitag in Urbach ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen hierzu werden seit Montag, 09.08.2021, bei der Kriminalpolizei Waiblingen geführt, wo zudem das gesamte Geschehen im Vorfeld der Wahlkampfveranstaltung auf Anhaltspunkte für strafbares Verhalten weiterer Beteiligter untersucht wird. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen werden die Akten der Staatsanwaltschaft Stuttgart zur Prüfung und weiteren Entscheidung vorgelegt.

Zum Verständnis, anbei die Pressemeldung der Polizei Aalen vom 07.08.2021

Urbach: Demonstrant leistet Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Freitagabend führte die AfD in der Auerbachhalle eine Wahlkampfveranstaltung durch. Zeitgleich wurde eine Demonstration gegen die Veranstaltung angemeldet und durchgeführt. Den Teilnehmern der Gegendemonstration wurde hierzu ein Veranstaltungsraum zugewiesen. Da sich die Gegendemonstranten aber nicht nach dort begeben wollten, sondern Teilnehmern der AfD-Veranstaltung den Zugang zur Veranstaltung verwehren wollten, wurden sie mehrfach aufgefordert, ihren Veranstaltungsraum einzunehmen. Erst als die Personen von den eingesetzten Beamten mit einer Polizeikette in Richtung ihres Veranstaltungsraumes geleitet wurden, konnte der ungehinderte Zugang zur Veranstaltung sichergestellt werden. Ein 19-jähriger Teilnehmer der Gegendemo sperrte sich allerdings und drückte einen Besenstiel gegen die Ordnungshüter. Hierbei zog sich der Mann selbst minimale Verletzungen zu. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen gegen den 19-Jährigen aufgenommen.

