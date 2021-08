Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: In Wettbüro eingebrochen - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Einbruch

In der Vordere Straße wurde zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag in ein Wettbüro eingebrochen. Die Täter haben hierzu eine Notausgangstüre aufgebrochen. Im Gebäude wurden mehrere Wettautomaten gewaltsam geöffnet und daraus das Geld in noch unbekannter Höhe entnommen. Zudem wurden vier aufgebrochene Möbeltresore aufgefunden und entwendet, in denen sich ein vierstelliger Bargeldbetrag befand. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Einbruchsgeschehen übernommen und bittet nun um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 0711/57720 entgegengenommen werden.

Schorndorf: Motorradunfall

Ein 20-jähriger Motorradfahrer befuhr am Mittwoch kurz nach 18 Uhr die L 1151 von Schlichten in Richtung Schorndorf. Bei nicht angepasster Geschwindigkeit geriet er in einer Rechtskurve auf die linke Fahrspur und kollidierte seitlich mit einem entgegengekommenen Auto. Der Zweiradfahrer stürzte, blieb hierbei glücklicherweise unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell