Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Ostaldbkreis: (ots)

Aalen: Unfallflucht

Zwischen 7.35 Uhr und 14.30 Uhr am gestrigen Mittwoch wurde ein VW Transporter, der in der Bahnhofstraße auf einem Firmenparkplatz abgestellt war, von einem zunächst unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand. Der Unfallverursacher, ein 72-Jähriger Audi-Fahrer, konnte jedoch rasch ermittelt werden.

Leinzell: Radfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 47 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Sturz am Mittwochmittag zu. Gegen 12 Uhr befuhr der Radler einen geteerten Feldweg zwischen Holzhausen und Eschach. Beim Überfahren eines Wasserablaufes verkeilte sich das Vorderrad und der 47-Jährige stürzte zu Boden. Er wurde ins Krankenhaus nach Mutlangen gebracht. An seinem Mountainbike entstand lediglich geringerer Sachschaden.

Aalen: Gas- und Bremspedal verwechselt

Auf rund 6500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 71-Jährige am Mittwochmittag gegen 12.45 Uhr verursachte. Auf dem Areal einer Tankstelle in der Gartenstraße verwechselte die Frau beim Fahren mit ihrem Pkw Citroen das Gas- mit dem Bremspedal, wodurch sie in Folge drei Fahrzeuge beschädigte.

Aalen-Wasseralfingen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker verursachte am Mittwoch zwischen 8.30 und 12.15 Uhr einen Sachschaden von rund 2000 Euro, als er einen Pkw Opel Corsa beschädigte, der in dieser Zeit in der Eugenstraße abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher bitte an den Polizeiposten Wasseralfingen, Tel.: 07361/97960.

Stödtlen: Unfall beim Überholen

Am Mittwochnachmittag kam es auf der Landesstraße 1070 zwischen Wört und Stödtlen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand. An einer unübersichtlichen Stelle überholte eine 18-Jährige mit ihrem Pkw Opel Corsa einen vorausfahrenden Lkw. Der entgegenkommende Fahrer eines Mercedes Sprinters musste in den Grünstreifen ausweichen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Obwohl auch der Lkw-Fahrer in die Grünfläche auswich, konnte er die Kollision nicht mehr verhindern. Alle beteiligten Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Ellwangen: Fahrzeug übersehen

Auf dem Areal einer Tankstelle übersah ein 58 Jahre alter Lkw-Fahrer am Mittwochmorgen kurz vor 8 Uhr einen Pkw VW Golf und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 3500 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 77-Jährige ihren Pkw Renault am Mittwochvormittag gegen 11.30 Uhr in der Remsstraße anhalten. Ein 58-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw Ford auf. Der hierbei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 2000 Euro.

Schechingen: Pedale verwechselt

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochvormittag ereignete. Mit ihrem Pkw Seat befuhr eine 73-Jährige gegen 10.30 Uhr einen abschüssigen Feldweg in Richtung der Kreisstraße 3260 bei Haghof. Vermutlich verwechselte die Frau hierbei das Gas- mit dem Bremspedal, weshalb sie an der Einmündung nicht anhalten konnte. Die 73-Jährige zog ihren Pkw deshalb nach links und fuhr über eine umzäunte Wiese bergab, wo das Fahrzeug gegen ein Buswartehäuschen prallte. Dieses wurde durch den Aufprall total zerstört. Die Unfallverursacherin wurde zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Schadenbilanz beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell