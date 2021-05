Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Dreister Handydieb kurz nach der Tat festgenommen - Diebesgut sichergestellt

Frankfurt am Main (ots)

Am heutigen Montagmorgen konnten Beamte der Bundespolizei am Hauptbahnhof Frankfurt am Main einen dreisten Handydieb festnehmen. Der Mann hatte gegen 04:00 Uhr zunächst einen Reisenden im Hauptbahnhof in ein Gespräch verwickelt und abgelenkt, ehe er diesem das Handy aus der Jackentasche entwendete. Der bestohlene Mann meldete sich unverzüglich bei der Bundespolizei. Knapp drei Stunden später klickten die Handschellen. Die durchgeführte Videoauswertung half dabei, den Täter im Umfeld des Hauptbahnhofes wiederzuerkennen. Auch das Diebesgut konnten die Beamten sicherstellen.

Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls einge-leitet. Der Mann wird nun dem Haftrichter vorgeführt.

