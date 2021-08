Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Weinstadt: In Gartenhütte eingebrochen

Zwischen Montagabend und Mittwochvormittag wurde im Gewann Spotzberg in eine Gartenhütte eingebrochen. Die Täter haben zunächst das Eingangstor zum Grundstück aufgebrochen. Sie verschafften sich Zugang zur Hütte und entwendeten daraus eine Kiste Spurdel. Am Inventar wurde ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro verursacht. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Weinstadt unter Tel. 07151/65061 entgegen.

Waiblingen: Unfallflucht

In der Kriegsbergstraße in Hohenacker ereignete sich in der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß dort gegen eine geparkte Mercedes A-Klasse und verursachte an dieser einen Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Anschließend entfernte sich der unbekannte Autofahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall nimmt nun die Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 entgegen.

