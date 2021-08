Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Traktor brennt beim Abschleppen, Badeholzofen entwendet

Schwäbisch Hall-Gottwollshausen: Traktor fängt beim Abschleppen Feuer

Ein 63-Jähriger wollte am Mittwoch gegen 10:00 Uhr einen Traktor der Marke Deutz in eine Werkstatt schleppen, da das Fahrzeug defekt war. Beim Abschleppen fing der Traktor auf der Brunnenteichstraße offenbar Feuer. Die Feuerwehr Schwäbisch Hall war mit zwei Fahrzeugen und sieben Wehrleuten vor Ort im Einsatz, um das Fahrzeug zu löschen. Auch liefen Betriebsstoffe aus, welche von der Feuerwehr gebunden wurden. Der Sachschaden an dem Traktor beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Frankenhardt-Markertshofen: Badeholzofen entwendet

Unbekannte haben zwischen Montag, 20:00 Uhr und Dienstag, 12:00 Uhr einen in einer Hofeinfahrt abgestellten Badeholzofen entwendet. Der Ofen ist ca. 150cm hoch und hat an der Vorderseite ein senkrechtes Edelstahlrohr mit einem daran befestigten Wasserhahn.

Die Polizei Crailsheim nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0 entgegen.

