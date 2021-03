Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Pfefferspray attackiert und Rucksack entwendet

Kaiserslautern (ots)

Am gestrigen Freitagabend, gegen 21:30 Uhr, kam es im Bereich des Stiftsplatzes zu einem Überfall auf einen Mann aus Kaiserslautern. Wie der 20-Jährige berichtete, begegnete er am Übergang des Stiftsplatzes zur Fußgängerzone einer Gruppe von mehreren Personen. Ein Mann aus dieser Gruppe, zu dem es keine weitere Beschreibung gibt, sprühte dem Kaiserslauterer zunächst Pfefferspray ins Gesicht. Anschließend bekam er noch einen Faustschlag gegen den rechten Wangenknochen. Nachdem der Täter den Rucksack des Mannes an sich nahm, verließ die Gruppe die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Der 20-Jährige zog sich eine blutende Wunde im Gesicht zu. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei Kaiserslautern bittet Zeugen, die sachdienlichen Angaben zu dem geschilderten Sachverhalt machen können, sich unter der Tel.-Nr. 0631/369-2150, bzw. pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden. |pvd

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell