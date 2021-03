Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Berauschter E-Scooter-Fahrer

Kaiserslautern (ots)

Einen E-Scooter-Fahrer hat die Polizei in der Nacht zu Freitag aus dem Verkehr gezogen. Als eine Streife den Roller gegen 1.40 Uhr in der Burgstraße stoppte, wurden beim 29-jährigen Fahrer Anzeichen von Drogenkonsum festgestellt. Ein Urintest reagierte positiv und bestätigte den Verdacht. Der Mann räumte ein, am Abend Amphetamin und THC konsumiert zu haben. Ihm wurde deshalb eine Blutprobe entnommen.

Doch nicht nur das: Bei der Durchsuchung seiner Sachen wurde in einer Jackentasche auch noch ein Tütchen mit Amphetamin gefunden - und sichergestellt. Auf den 29-Jährigen kommen deshalb nicht nur Konsequenzen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu, sondern auch eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell