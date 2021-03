Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Viel verbeultes Blech durch Vorfahrt-Missachtung

Kaiserslautern (ots)

Sozusagen mit einem "blauen Auge" sind die Beteiligten zweier Unfälle am Donnerstag in der Innenstadt davon gekommen. Es blieb bei Blechschäden; verletzt wurde niemand. In beiden Fällen war die Unfallursache die Missachtung der Vorfahrt.

Am Nachmittag krachte es an der Ecke Benzinoring/Ludwig-Waldschmidt-Straße. Hier kamen sich kurz nach 16 Uhr ein Hyundai i30 und ein Hyundai Tucson in die Quere.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen wollte ein 54-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw von der Ludwig-Waldschmidt-Straße nach links in den Benzinoring einbiegen. Dabei nahm er einer 41-jährigen Autofahrerin die Vorfahrt, die mit ihrem SUV in Richtung Gersweilerweg fuhr.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Am Abend, kurz vor halb 8, eine ähnliche Szene an der Ecke Lutrinastraße/Schulstraße. Hier missachtete ein 39-jähriger Mercedes-Fahrer die Vorfahrt eines 38-jährigen Audi-Fahrers. Bei der Kollision wurden beide Fahrzeuge im Frontbereich stark deformiert. Der Sachschaden wird auf 17.000 Euro geschätzt. |cri

