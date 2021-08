Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Motorroller entwendet - Versuchter Einbruch - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Weissach im Tal: Radfahrer leicht verletzt

Ein 55-jähriger Pedelec-Fahrer wollte am Mittwoch gegen 20.35 Uhr in der Heutensbacher Straße auf einen Gehweg auffahren und verlor beim Überfahren des Bordsteins ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle. Beim anschließenden Sturz verletzte sich der Radfahrer. Er musste vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus verbracht werden.

Burgstetten: Unfall beim Überholen

Ein 26-jähriger Fahrer eines Pkw Mercedes befuhr am Mittwoch gegen 17.30 Uhr die L 1114 von Burgstall in Richtung Kirchberg. Vor der Einmündung "Auf den Rüdern" überholte er trotz der dortigen unübersichtlichen Straßenführung ein vorausfahrendes Auto und stieß in der Folge mit einem Mercedes-Fahrer zusammen, der aus der Straße Auf den Rüdern auf die L 1114 eingebogen ist. Der Wagen des 26-Jährigen schleuderte von der Fahrbahn und prallte gegen eine Böschung, wo es sich überschlug. Bei dem Unfall wurde der 26-Jährige als auch in den beiden Unfallautos die Beifahrer verletzt. Die Mitfahrer mussten vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Unfallautos wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf über 5000 Euro. Die Strecke der L 1114 war bis 20 Uhr gesperrt. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet.

Leutenbach: Versuchter Einbruch in Schuppen

Zwischen Sonntag, 16:30 Uhr und Mittwoch, 17:55 Uhr versuchten Unbekannte sich Zutritt zu einem Geräteschuppen auf einem Vereinsgelände an der L1127 zu verschaffen. Dazu versuchten die Einbrecher vergeblich eine Türe aufzuhebeln. Diese hielt dennoch Stand. Es entstand jedoch ein Sachschaden von rund 200 Euro.

Die Polizei Schwaikheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07195 969030.

Winnenden-Birkmannsweiler: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer verursachte am Dienstag möglicherweise beim Rangieren in Burkhardshof einen dort geparkten PKW der Marke Dacia. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit. An dem Dacia entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei Winnenden bittet Zeugen sich unter Telefon 07195 694-0 zu melden.

Weinstadt-Schnait: Motorroller entwendet

Zwischen 11:00 Uhr und 15:00 Uhr entwendete am Mittwoch ein Unbekannter einen in der Lützestraße geparkten schwarz-weiß-grauen Motorroller der Marke Explorer. An dem Fahrzeug waren die Versicherungskennzeichen 685 VAP angebracht.

Die Polizei Weinstadt bittet Zeugen sich unter Telefon 07151 65061 zu melden.

