Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Weinheim/Mannheim: Mehrere Corona-Partys aufgelöst

Heidelberg/Weinheim/Mannheim (ots)

Am Freitagnachmittag und in der Nacht von Freitag auf Samstag mussten Polizeibeamte insgesamt vier Corona-Partys in Heidelberg (2), Weinheim und Mannheim auflösen.

Gegen 23.40 Uhr im Oberen Gaisbergweg und gegen 0.40 Uhr in der Kirchstraße wurde so lautstark gefeiert, dass sich mehrere Anwohner beschwerten. Im ersten Fall wurden sieben Personen aus sechs Haushalten im Alter von 18-22 Jahren angetroffen, im zweiten Fall fünf Personen aus vier Haushalten im Alter von 15-48 Jahren.

In einer Wanderhütte im Waldgebiet von Weinheim, nahe des Weihertalbrunnens, feierte am späten Freitagabend eine größere Anzahl von Jugendlichen eine Party, dessen Lärm, durch laute Musik verursacht, bis hinunter in die Müllheimer Talstraße reichte. Beim Erblicken der über die Waldwege anfahrenden beiden Streifen, flüchtete ein Großteil der Jugendlichen in den Wald. Um ihre Sachen zu holen, kamen später einige von ihnen wieder zur Hütte zurück. Sechs von ihnen im Alter von 15-16 Jahre werden nun eine Anzeige erhalten. Mehrere Rucksäcke und persönliche Gegenstände wurden sichergestellt und können nun von den noch nicht bekannten jungen Partygängern, die im Wald verschwunden blieben, beim Polizeirevier in Weinheim abgeholt werden.

Am Freitagnachmittag wurde eine Feier in der Böckstraße in Mannheim beendet, an der insgesamt 26 Personen, elf Erwachsene und 15 Kinder teilnahmen. Kurz nach 16 Uhr hatten sämtliche Gäste die Wohnung verlassen. Alle Personen werden auch hier angezeigt.

