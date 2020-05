Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: PKW-Scheibe eingeschlagen

Speyer (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch,15:00 Uhr bis Donnerstag, 13:45 Uhr schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines in der Petschengasse geparkten Hyundai ein und entwendeten einen Schlüssel. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich der Petschengasse gesehen oder im Zusammenhang mit dem Diebstahl sonstige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter der Telefonnummer 06232/137-0 oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

