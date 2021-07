Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: "Safe Holiday": Autobahnpolizei führt Kontrollen an A7 zur Steigerung der Verkehrssicherheit in der Reisezeit durch

Kassel (ots)

Autobahn 7 (Nordhessen): Beamte der Polizeiautobahnstation Baunatal haben am gestrigen Dienstag im Rahmen der europaweiten Tispol-Aktion "Safe Holiday" Verkehrskontrollen an der A 7 zur Steigerung der Verkehrssicherheit in der Reisezeit durchgeführt. Dabei überprüften die fachkundigen Polizisten an der Tank- und Rastanlage Kassel-Ost zwischen 9 und 15 Uhr neun Wohnmobile, sieben Wohnwagen-Gespanne, fünf Sattelzüge sowie drei Lkw. In zwei Fällen mussten sie Verfahren wegen technischer Mängel an Fahrzeugen einleiten und den Fahrern vorübergehend die Weiterfahrt untersagen. Besonders gefährlich war dabei die Fahrt eines ungarischen Sattelzuges. Am Auflieger war einer der Reifen so stark beschädigt, dass dieser bei der Fahrt ohne Weiteres hätte platzen können (siehe Foto). Der 47 Jahre alte Fahrer aus Ungarn durfte seine Fahrt erst fortsetzen, nachdem er den beschädigten Reifen gewechselt und eine Sicherheitsleistung gezahlt hatte. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von 110 Euro. Darüber hinaus leiteten die Beamten bei anderen Lkw-Fahrern drei Anzeigen aufgrund von Verstößen gegen Sozialvorschriften wegen Fahrens ohne Fahrerkarte, Fahrens ohne Kontrollgerät und eines Verstoßes gegen das Kabotagegesetz ein. Hier drohen hohe Bußgelder in einem vierstelligen Bereich.

Führerschein reichte nicht für gemietetes Wohnmobil

Besonders unerfreulich endete die gestrige Kontrolle für einen der angehaltenen Wohnmobilfahrer. Der 27-Jährige aus dem Main-Taunus-Kreis war mit einem gemieteten Fahrzeug unterwegs, für das er allerdings keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Das Wohnmobil hat eine zulässige Gesamtmasse von 4.250 Kilogramm, der 27-Jährige hätte mit seiner Führerscheinklasse B nur ein Fahrzeug mit maximal 3.500 Kilogramm fahren dürfen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, ebenso wie den Fahrzeughalter wegen des Zulassens dieser Fahrt. Erfreulich war aus Sicht der Autobahnpolizisten, dass sie an diesem Tag keinerlei mangelhafte Ladungssicherung oder Überladung bei Wohnmobilen oder Wohnanhängern verzeichnen mussten. Für die meisten Angehaltenen ging die Fahrt daher anschließend verkehrssicher und ohne Beanstandungen weiter.

Weitere Informationen zu der Aktion "Safe Holiday" finden Sie auch auf der Internetseite der Polizei Hessen unter: https://k.polizei.hessen.de/270663335.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell