POL-KS: Geparkten Ford Transit angefahren und geflüchtet: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Brasselsberg:

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nach Zeugen eines Unfalls, der sich in der Zeit zwischen Donnerstagmorgen, 7 Uhr, und Montagnachmittag, 15 Uhr, im Kasseler Stadtteil Brasselsberg ereignete. Ein Mann aus Kassel hatte seinen roten Ford Transit in diesem Zeitraum in der Schauenburgstraße, Ecke Firnsbachstraße, auf einem Parkplatz abgestellt. Am Montagnachmittag entdeckte er den erheblichen Unfallschaden von über zwei Metern Länge an der rechten Fahrzeugseite des Kastenwagens. Vom Verursacher des Schadens in Höhe von rund 3.000 Euro, der vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den Ford gestoßen war, fehlte jedoch jede Spur.

Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben oder den Ermittlern Hinweise auf den geflüchteten Verursacher geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

