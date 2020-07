Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte zertrümmern mehrere Fenster an Schulen und an der Dorfkirche

Hille (ots)

In Hille haben Vandalen in den Abendstunden des Donnerstags mehrere Sachbeschädigungen begangen.

Bei den Taten, die sich in der Zeit zwischen 18 und 22 Uhr ereignet haben dürften, verwendeten die Unbekannten jeweils Steine und beschädigten damit mehrere Scheiben an der Grundschule Hille in der Schlandorfstraße und der Verbundschule / Gesamtschule in der Von-Oeynhausen-Straße. Außerdem warf man Steine auf Fenster der Dorfkirche in der Eickhorster Straße und zerstörte damit zwei farbige Kirchenfenster. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich die Randalierer längere Zeit auf dem Schulhof der Grundschule aufgehalten haben könnten.

Hinweise zu den Unbekannten oder zu Beobachtungen rund um die Tatorte bitte an die Polizei unter (0571) 88660.

