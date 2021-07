Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Diebe stehlen Katalysatoren von geparkten Autos: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Nord und -Rothenditmold:

Offenbar auf das Konto ein und derselben unbekannten Täter gehen die Diebstähle von Katalysatoren an drei abgestellten Autos am Kasseler Henschelplatz und Mercedesplatz am gestrigen Dienstag. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei sind auf der Suche nach Zeugen.

Zunächst waren die Beamten des Polizeireviers Nord am gestrigen Nachmittag von einem Mercedesbesitzer zum Henschelplatz, Ecke Struthbachweg, gerufen worden. An seiner dort abgestellten C-Klasse und einem weiteren geparkten 3er BMW hatten die Täter mit einem unbekannten Schneidewerkzeug die Verbindungsstücke der Abgasanlagen durchtrennt und jeweils die Katalysatoren entwendet, nachdem die Fahrzeuge vermutlich mit einem Wagenheber angehoben wurden. Hierdurch entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro an den beiden Pkw. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereigneten sich die Taten in der Zeit zwischen 08:30 und 12:45 Uhr.

Eine weitere Diebstahlsanzeige erstattete eine Autobesitzerin am späten Nachmittag bei der Polizeistation in Wolfhagen. Ihr in Kassel am Mercedesplatz geparkter VW Polo war in der Zeit zwischen 08:30 und 15:30 Uhr von unbekannten Tätern zunächst aufgebockt worden. Anschließend schnitten die Unbekannten mit mitgebrachtem Werkzeug den Katalysator heraus und entwendeten ihn. Mit ihrem Vorgehen richteten die Diebe einen Schaden von rund 500 Euro an dem Auto an.

Zeugen, die am gestrigen Dienstag im Bereich der Tatorte verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

