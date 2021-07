Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Aufmerksame Zeitungsleserin findet gestohlenen Medikamentenkoffer: Hinweise auf streitendes Pärchen am Krankenhaus erbeten

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere am 11.07.2021, um 16:04 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4965426 veröffentlichte Pressemitteilung).

Kassel-Vorderer Westen:

Nachdem unbekannte Täter am Sonntag ein Medikamentenkoffer aus einem Rettungswagen gestohlen hatten, ist dieser nun wieder aufgefunden worden. Eine aufmerksame Zeitungsleserin aus Kassel hatte den in einem Gebüsch im Kirchweg, zwischen Herkulesstraße und Goethestraße, liegenden Koffer am gestrigen Montagnachmittag an sich genommen und die Polizei verständigt. Ob aus dem sichergestellten Notfallkoffer Medikamente oder andere Gegenstände entwendet wurden, bedarf nun der Klärung und ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Wie die Zeitungsleserin den gerufenen Polizisten des Reviers Süd-West schilderte, hatte sie am Sonntagmorgen gegen 11 Uhr lautes Geschrei aus dem Bereich des Krankenhauseingangs zur Notaufnahme im Kirchweg gehört. Kurz danach sah sie einen Mann mit dem besagten Koffer in der Hand, der aus dem Krankenhaus kam, gefolgt von einer laut schreienden Frau. Offensichtlich kannten sich beide und stritten miteinander. Wie die Zeugin weiter beobachtete, legte der Unbekannte den Koffer unmittelbar neben der Liegendanfahrt ins Gebüsch und deckte diesen mit einem größeren Ast ab. Anschließend gingen beide zurück in das Krankenhaus. Die Zeugin hatte dieser Beobachtung zunächst keine Bedeutung beigemessen, jedoch nach dem Lesen des Zeitungsartikels am gestrigen Montagnachmittag sofort reagiert und den noch im Gebüsch liegenden Koffer gefunden. Von dem Pärchen liegt derzeit lediglich eine vage Beschreibung vor: Der Mann mit dem Koffer in der Hand war von kleiner Statur. Die ihm folgende Frau soll einen pinken Jogginganzug getragen haben.

Den Diebstahl des 12 Kilogramm schweren Alukoffers aus dem Rettungswagen hatten die Sanitäter am Sonntagmittag gegen 12:30 Uhr bemerkt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Koffer im Bereich der Liegendanfahrt des Krankenhauses aus dem abgestellten Rettungsfahrzeug gestohlen worden, während die Besatzung einen Patienten einlieferte.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 34 der Kasseler Kripo geführt. Wer Hinweise auf das streitende Pärchen geben kann oder andere Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl des Koffers gemacht hat, meldet sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel.: 0561 - 910 1021

