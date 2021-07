Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Verkehrskontrollen durch Operative Einheit-BAB: Vier drogenberauschte Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Kassel (ots)

Autobahndreieck Kassel-Süd / Kassel: Beamte der Operativen Einheit BAB (Bundesautobahn) der nordhessischen Polizei haben am gestrigen Montag Verkehrskontrollen am Autobahndreieck Kassel-Süd und auf der Frankfurter Straße in Kassel durchgeführt. Dabei hatten die Polizisten den Fokus besonders auf "reisende Täter" und Drogen im Straßenverkehr gelegt. 62 Fahrzeuge und 78 Personen überprüften die Fahnder, die dabei Unterstützung von Beamtinnen und Beamten der Bereitschaftspolizei erhielten, in dieser Zeit. Vier Fahrer, die im Verdacht stehen, unter Drogeneinfluss am Steuer gesessen zu haben, mussten Blutentnahmen über sich ergehen lassen und sich deswegen nun in einem Strafverfahren verantworten.

Die Kontrolle am Dreieck Kassel-Süd, auf dem Zubringer von der A 44 zur A 7 Richtung Norden, führten die Polizisten in der Zeit zwischen 9:00 und 12:30 Uhr durch. Dort gerieten ein 23-Jähriger aus den Niederlanden, ein 26-Jähriger aus Bad Emstal und ein 29-Jähriger aus Hagen in Nordrhein-Westfalen in Verdacht, berauscht am Steuer gesessen zu haben. Da Drogenschnelltests bei allen drei diesen Verdacht erhärteten, mussten sie die Beamten zur Blutentnahme mit auf die Dienststelle begleiten. Der 23-Jährige aus den Niederlanden, der keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste zur Durchführung des Strafverfahrens zudem eine Sicherheit in Höhe von 800 Euro leisten.

Autofahrer mit Marihuana versucht Kontrolle zu umgehen

In der Zeit von 14:00 bis 16:30 führten die Beamten der OPE BAB dann Kontrollen in der Frankfurter Straße, in Höhe Bahnhof Niederzwehren durch. Es dauerte nicht lange bis auch hier der erste Autofahrer im Zusammenhang mit Drogen auffällig wurde. Ein 35-Jährige aus Kassel hatte gegen 14:10 Uhr beim Erblicken der Verkehrskontrolle mit seinem BMW noch schnell einen Parkplatz kurz vor der Kontrollstelle angesteuert. Nichtsdestotrotz nahmen sich die Polizisten seiner an und stellten auch gleich fest, was den Autofahrer dazu bewegt hatte. Sie fanden bei ihm vier Beutel mit je 5 Gramm Marihuana und stellten diese sicher. Der 35-Jährige muss sich nun wegen Drogenbesitzes verantworten. Berauscht am Steuer gesessen hatte er allerdings nicht. Zudem leiteten die Beamten während dieser Kontrollen noch gegen ein 50-Jährigen aus Kassel ein Verfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss ein, da bei ihm ein Drogenschnelltest anschlug. Auch er musste eine Streife zur Blutentnahme mit zur Dienststelle begleiten.

