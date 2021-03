Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenzer Juwelier Ziel von Einbrechern

Koblenz (ots)

Am Donnerstag, 25.03.2021 wurde gegen 04.15 Uhr in ein Juweliergeschäft in der Schlossstraße 47 in Koblenz eingebrochen. Mehrere Täter brachen eines der Schaufenster auf und entnahmen mehrere hochwertige Uhren aus der Auslage. Anschließend begaben sich die Täter zu einem dunklen Pkw-Kombi, der mit laufendem Motor in der Schlossstraße wartete.

Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine genauen Angaben gemacht werden.

Die Kripo Koblenz hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, insbesondere Informationen zu verdächtigen Personen und zum dunklen Kombi, der als Fluchtfahrzeug vor dem Geschäft abgestellt war. Auch Infos zu Wahrnehmungen kurz vor oder möglicherweise sogar Tage vor der Tat können hier von Wichtigkeit sein.

Hinweise bitte an 0261-1032690.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell