Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Mutmaßliche Betrügerinnen bieten Corona-Impfung an

Koblenz (ots)

Am Dienstag, 23.03.2021 wurde der Polizei in Altenkirchen ein versuchter Betrugsfall in 57612 Birnbach gemeldet.

Zwei Frauen klingelten gegen 09.45 Uhr an der Haustür einer Seniorin in der Kirchstraße. Eine der Frauen hielt zwei Spritzen in der Hand, die zweite einen Zettel und fragten die Bewohnerin in gebrochenem Deutsch, ob sie schon geimpft sei. Wenn nicht, könnte man das sofort vor Ort durchführen.

Die Seniorin roch jedoch den Braten, gab an bereits geimpft zu sein und schloss die Haustür.

Anschließend entfernten sich die beiden Frauen mit einem schwarzen Kleinwagen mit Siegburger Kennzeichen.

Es wird vermutet, dass die Unbekannten mithilfe des "Impftricks" versuchten in die Wohnung der Seniorin zu gelangen.

Wir weisen erneut darauf hin wachsam zu sein, keine Fremden in die Wohnung zu lassen und umgehend die örtlich zuständige Polizeidienststelle zu informieren.

Im zuvor geschilderten Fall bitte die Polizei in Altenkirchen um entsprechende Hinweise an 02681-9460.

