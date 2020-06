Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall auf der Autobahn A3

Oberhausen (ots)

Heute Morgen wurde der Einsatzleitstelle der Feuerwehr Oberhausen ein schwerer Verkehrsunfall auf der A3 in Fahrtrichtung Köln (Höhe A 42) gemeldet. Ein PKW fuhr auf ein mit 5 Personen besetztes Fahrzeug auf. Auf Grund der unklaren Angaben wurde der Rüstzug sowie 2 Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug der Feuerwehr Oberhausen zur Autobahn entsandt. Bei Eintreffen der Einheiten waren alle Personen bereits aus ihren Fahrzeugen befreit. Die 2 Verletzten wurde schon durch Ersthelfer betreut. Der Rettungsdienst übernahm die weitere medizinische Versorgung und den Transport der mittelschwer Verletzten in die Krankenhäuser. Die Brandschutzeinheiten sicherten die Einsatzstelle und streuten auslaufende Betriebsstoffe mit Bindemittel ab. Für die Dauer der Rettungsarbeiten wurde die Autobahn in diesem Bereich gesperrt.

Zu erwähnen ist die vorbildlich gebildete Rettungsgasse. Sie ermöglichte den Feuerwehreinheiten ein zügiges erreichen der Unfallstelle.

