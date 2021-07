Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fuldabrück-Dennhausen (Landkreis Kassel): Diebstahl eines Medikamentenkoffers; Polizei warnt dringend vor Gebrauch der Medikamente

Kassel (ots)

In den frühen Mittagsstunden wurde aus einem Rettungswagen ein Medikamentenkoffer entwendet. In dem Koffer befinden sich mehrere Medikamente, die bei Gebrauch potentiell lebensgefährlich sind.

Wie die Beamten des Polizeirevier Ost berichten, war die Rettungswagenbesatzung gegen 11.00 Uhr anlässlich eines medizinischen Notfalls in der Kirche in Dennhausen eingesetzt. Nach der Einsatzmaßnahme und Rückkehr in ein Kasseler Krankenhaus gegen 12.30 Uhr, wurde der Diebstahl festgestellt.

Bei dem entwendeten 12 Kg. schweren Alukoffer handelt es sich um einen sogenannten "Ulmer Koffer III". In diesem Koffer befanden sich mehrere Medikamente, die bei unsachgemäßem Gebrauch potentiell lebensgefährlich sind.

Die Polizei warnt daher dringend davor, die Medikamente zu gebrauchen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den/dem Täter machen können, sich umgehend mit der Polizei unter 0561-9100 in Verbindung zu setzen.

