Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 5. Folgemeldung zur Vermisstensuche mit tragischem Ausgang: Fahrrad des verstorbenen 78-Jährigen aus Vellmar wird immer noch gesucht

Bild-Infos

Download

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch die am 01.07.2021, unter 9:47 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4956965 veröffentlichte Pressemitteilung.)

Vellmar / Baunatal (Landkreis Kassel): Im Fall des zunächst vermissten und später tot in der Bauna gefunden 78-jährigen Seniors aus Vellmar suchen die mit den Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo immer noch nach dem Fahrrad des Mannes. Mit diesem hatte der 78-Jährige am Freitag, den 11. Juni 2021 sein Zuhause in Vellmar-Frommershausen verlassen. Am Freitag, den 25. Juni 2021, konnte trotz vorheriger intensiver Suche dann tragischerweise nur noch die Leiche des Seniors in der Bauna, im Bereich der Brücke "Höllewiesenhütte", gefunden werden. Jedoch führte auch eine spätere gezielte Absuche dieses Bereichs durch die Polizei nicht zum Auffinden des Fahrrads des 78-Jährigen. Die Ermittler des K 11 bitten bei der Aufklärung der Todesumstände nun um Hinweise aus der Bevölkerung auf den Verbleib des Rades. Sollten Zeugen das Fahrrad irgendwo gesehen oder gefunden und an sich genommen haben, werden sie gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Das dieser Pressemitteilung beigefügte Foto zeigt zwar nicht das Herrenrad des 78-Jährigen, jedoch ein Damenrad gleichen Typs mit flachem Oberrohr. Das gesuchte Rad ist ein chromefarbenes Herren-Trekkingrad mit hoch sitzendem Oberrohr. Am Lenker ist ein großer Spiegel angebracht. Auf der Fahrradklingel ist der Spruch "Volle Socke auf die Glocke" aufgeklebt.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Beamten des Kommissariats 11 und bei der Obduktion des Leichnams haben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben. Die genauen Todesumstände konnten bislang jeodch noch nicht abschließend geklärt werden.

Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des Fahrrads geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell