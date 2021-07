Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fahndungserfolg nach zwei nächtlichen Wohnungseinbrüchen: 27-Jähriger soll Haftrichter vorgeführt werden

Kassel (ots)

Kassel: Ein schneller Fahndungserfolg ist der Kasseler Polizei nach zwei nächtlichen Wohnungseinbrüchen in der Nacht zum heutigen Freitag gelungen. Nachdem ein zunächst unbekannter Täter in Häuser in der Heisestraße in Harleshausen und im Fohlenäckerweg in Kirchditmold eingebrochen und in einem Fall von dem Bewohner gesehen worden war, gelang Beamten des Polizeireviers Süd-West bei der Fahndung die schnelle Festnahme des 27-jährigen Tatverdächtigen. Bei dem aus Algerien stammenden und derzeit in Kassel wohnenden Mann fanden sie Einbruchswerkzeug und Diebesgut aus einem der Einbrüche. Er befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam und soll nun einem Haftrichter vorgeführt werden, der über die Untersuchungshaft entscheidet.

Der erste der beiden Einbrüche hatte sich gegen 2:15 Uhr in der Heisestraße ereignet. Der Einbrecher war auf der Gebäuderückseite über ein geöffnetes Schlafzimmerfenster in das Haus eingestiegen. Dort war der schlafende Bewohner wach geworden, der daraufhin vor dem Unbekannten aus dem Schlafzimmer flüchtete und sofort die Polizei alarmierte. Bei Eintreffen der ersten Streife war der Täter bereits wieder über das Fenster aus dem Haus geflüchtet. Kurze Zeit später, gegen 3:30 Uhr, ging der nächste Notruf wegen eines Einbrechers im Haus bei der Polizei ein. Der Bewohner einer Hochparterrewohnung im Fohlenäckerweg war ebenfalls durch Geräusche in seiner Wohnung wachgeworden und hatte dann das Fehlen seines Tablets vom Nachttisch festgestellt. Außerdem waren ein Mobiltelefon und ein Rucksack aus anderen Zimmern seiner Wohnung gestohlen worden. Wie sich herausstellte, war der Täter offenbar über das Arbeitszimmer eingebrochen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nach beiden Einbrüchen gelang einer Streife des Reviers Süd-West dann gegen 3:40 Uhr die Festnahme des 27-Jährigen in der Wolfhager Straße unweit des zweiten Tatorts.

Die weiteren Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Dabei prüfen die Ermittler auch, ob der Festgenommene für weitere Einbrüche der letzten Tage verantwortlich sein könnte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell