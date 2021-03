Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Schmierereien an Mauer

Breckerfeld (ots)

In der Nacht zu Samstag besprühten Unbekannte eine Mauer am Jakobusweg mit Graffitis. Sie sprühten mehrere Tags wie THC, Micky Mouse und WESH 187 in bunten Farben. Hinweise auf die Täter gibt es bislang keine. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder der Tat geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02333-91664000 entgegengenommen.

